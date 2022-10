Judo madeirense de ouro na Super Copa de Vigo

Martim Nicola, judoca do Clube Naval do Funchal, na categoria de -50 Kg trouxe a medalha de ouro para a Madeira no 28.º Torneio Internacional de Vigo, no escalão de cadetes. Este evento foi organizado pela Federação Galega de Judo, na Cidade de Vigo, em Espanha.

A representar as cores da região estiveram 6 atletas a representarem dois clubes regionais, nomeadamente Tiago Alves (-50 Kg), Lourenço Vieira (-55 Kg), Lourenço Barros (-60 Kg) e Diogo Freitas (-60 Kg) do Grupo Desportivo da Apel, e o já referido Martim Nicola e Matias Castro (-66 Kg) a representarem o Clube Naval do Funchal.

O grande destaque vai mesmo para Martim Nicola, que regressa à Madeira de ouro ao peito após cinco disputados combates, conquistou um fantástico 1.º lugar, sendo um prelúdio de bons resultados futuros.

De realçar, o Diogo Freitas do Grupo Desportivo da Apel, que após 3 vitórias e 2 derrotas, alcançou um excelente 7.º lugar.

Acompanharam os atletas, o técnico Luís Brito do Clube Naval do Funchal, e o técnico Andrei Veste do Grupo Desportivo da APEL, que avaliaram as prestações como muito positivas, estando certo de bons resultados nos próximos Campeonatos Nacionais.