"Na prática, este Orçamento de Estado não transfere nem mais um cêntimo para a Região", diz CDS

"A solidariedade do Estado para com a Madeira, no Orçamento de Estado para 2023, é praticamente nula". Quem o garante é António Lopes da Fonseca, líder do Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira, que esta manhã deu conferência na Assembleia Legislativa da Madeira.

Segundo o líder parlamentar centrista, sobre os 226 milhões de euros anunciados em transferência para a Região, quer por via da Lei de Finanças Regionais, quer pelo Fundo de Coesão, dizem que há um aumento de 9 milhões de euros, relativamente a 2022. Mas Lopes da Fonseca tem outra leitura:

Analisando profundamente o Orçamento de Estado, o que se verifica é que esse aumento, de 9 milhões de euros, é subtraído das verbas, que deveriam ser transferidas, para o novo Hospital. As transferências do Estado, em 2023, para esta importante obra, deveriam ser 31,4 milhões de euros e o que está plasmado no Orçamento de Estado para o próximo ano é de 22,3 milhões de euros. Ou seja, menos 9 milhões de euros. António Lopes da Fonseca, líder do Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira

Na prática, garante, "este Orçamento de Estado não transfere nem mais um cêntimo para a Região, relativamente ao Orçamento de 2022, portanto, a tão propagada solidariedade do Estado para a Madeira é, mais uma vez, perto do zero".

É mais um orçamento que deixa na gaveta os dossiers da Madeira, nomeadamente a dívida aos subsistemas de saúde, que ultrapassa os 33 milhões de euros e, mais uma vez, não é contemplada neste documento. No OE2023, a mobilidade aérea continua por regulamentar, no sentido de os madeirenses pagarem apenas 96€. O financiamento do passe sub-23, para os estudantes do ensino superior, continua esquecida pelo Estado. A Universidade da Madeira continua a ser subfinanciada, com verbas insuficientes para dar resposta às necessidades da universidade madeirense. O Centro Internacional de Negócios da Madeira está omisso neste Orçamento de Estado, sem uma data à vista para a negociação do quinto regime para a Zona Franca. António Lopes da Fonseca, líder do Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira

O centrista termina, criticando a atitude do primeiro-ministro e lembrando o passado: