Porto Santo acolhe Beach Handball Champions Cup entre 20 e 23 de Outubro

O Porto Santo recebe, entre os dias 20 e 23 de Outubro, o Beach Handball Champions Cup.

"Considerando o desporto como um factor de valorização humana e social, como um meio privilegiado de ocupação dos tempos livres e como um factor do desenvolvimento turístico e económico, o município do Porto Santo terá a honra de receber este evento desportivo, na nossa praia, entre os dias 20 e 23 de Outubro, numa organização da EHF, Beach Handball", refere a Câmara Municipal do Porto Santo através de uma nota de imprensa.

Numa altura em que o Porto Santo está a vivenciar de um crescimento de turismo e de visitantes, estes tipos de eventos são decisivos". Câmara Municipal do Porto Santo

A conferência de imprensa do evento desportivo europeu terá lugar, no próximo dia 14 de Outubro, às 16h30, no Restaurante Pé na Água.