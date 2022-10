Clube Desportivo Mar e Serra com 3.º lugar no campeonato de pesca mas falha ida ao Europeu

O Clube Desportivo Mar e Serra (CDSM) conquistou o 3.º lugar no Campeonato Nacional de Clubes em Pesca à Boia – Mar, embora tenha falhado o acesso à competição europeia.

De acordo com nota do CDSM, "decorreram no passado fim-de-semana, 8 e 9 de Outubro, em Caxias, as duas últimas provas do Campeonato Nacional de Clubes em Pesca à Boia", nas quais "a equipa do CD Mar e Serra partilhava o 2.º lugar do campeonato com outra equipa antes" dessas duas últimas provas".

Foto DR/CDMS

"A prova de sábado não correu da melhor forma e o nosso clube acabaria por fazer 6 pontos, o que fez com que o Paço de Arcos, com um bom resultado nesta prova, se distanciasse dos restantes clubes", explica.

"Na prova de Domingo, os resultados foram melhores (3 pontos), mas não suficientes para alcançar um lugar para o Campeonato da Europa, que se vai realizar em Itália em 2023", lamenta, aproveitando para parabenizar os vencedores, a equipa do Paço de Arcos, bem como o 2.º classificado, a Robaleira.

Foto CDMS

Ainda assim, uma vez que o CD Mar e Serra acaba por conseguir o pódio na 3.ª posição, a nota termina a endereçar também "os parabéns a todas as equipas presentes nesta competição (11) que dignificaram a Pesca Desportiva em Portugal com a sua participação".