Milhões do orçamento e milhões da 'Champions' nos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as notícias em destaque nos principais jornais nacionais publicados nesta quarta-feira, 12 de Outubro de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Juros da casa disparam para 4%. Orçamento do Estado prevê subida das taxas no próximo ano"

- "Prestação mensal sobe 133 euros num crédito de 150 mil euros"

- "PSG-Benfica (1-1): Magia na cidade da luz"

- "Sporting-Marselha. Leão com exame decisivo"

- "B. Leverkusen-FC Porto. Dragão na Alemanha vai lutar até à 'exaustão'"

- "Alenquer- Cão pastor belga mata bebé de um mês"

- "Crimes em Portugal. Suspeito de raptar Maddie julgado por violações"

- "Comissão revela. 424 vítimas relatam abusos sexuais na igreja"

- "Saúde. Peritos querem fechar urgências nas maternidades do Barreiro, Castelo Branco, Guarda, Vila Franca, Póvoa de Varzim e Famalicão"

- "Audiências. Guerra de televisões leva PJ a fazer buscas"

- "Samora Correia. Vizinhos salvam casal esfaqueado por filha transgénero"

- "Valongo. Colisão com autocarro fatal para jovem"

No Público:

- "Governo abre a porta a descongelar rendas antigas em 2023"

- "Saúde - Entidade Reguladora obriga privados a devolver dinheiro a doentes"

- "Igreja Católica - Marcelo criticado por desvalorizar 400 casos de abusos"

- "Guerra na Ucrânia - 'Prioridade n.º 1' de Zelensky são sistemas de defesa antiaérea"

- "Privatização - Fundo norte-americano da Douro Azul quer entrar na TAP"

- "Angela Lansbury - Morreu a detetive televisiva de 'Crime, Disse Ela'"

- "Protestos - Regime iraniano começa a sentir-se ameaçado com greves na indústria petrolífera"

- "Liga dos Campeões - Benfica foi a Paris repetir o resultado da Luz e fica muito perto dos 'oitavos'"

No Jornal de Notícias:

- "Há quatro queixas por dia sobre partilha de imagens íntimas"

- "PSG 1-1 Benfica - Águias mantêm luz bem acesa"

- "Mãe deixa porta aberta e cão da família mata bebé com um mês"

- "Ucrânia - Zelensky pede mais armas para proteger as cidades"

- "Igreja - Marcelo criticado por desvalorizar número de casos de abuso"

- "Rui Pinto - Novo processo por espiar advogados e juízes"

- "Champions - Conceição diz que é importante não perder na Alemanha"

- "Mundial - Portuguesas derrotam islandesas mais ainda falta um jogo"

- "Contas - FC Porto liberta-se das amarras do fair-play financeiro"

No Diário de Notícias:

- "Pensão de 1,6 milhões de reformados sobe menos de 6Euro"

- "FMI arrasa cenário do Governo - Crescimento será metade e inflação bem mais alta do que prevê Medina, aponta a instituição, que vê desemprego a subir e mais gastos com prestações sociais a congelar o défice nos 1,4%"

- "Benfica traz empate de Paris"

- "13 de outubro sombrio - 'Católicos não podem esconder abusos', diz Comissão. Marcelo quis 'valorizar denunciantes"

- "Ciberdefesa - Formação está atrasada e ministra não explica porquê"

- "Ribeiro Santos - O 'homem pequeno, mas corajoso' cuja morte precipitou o fim do Estado Novo"

- "'Nayola' - Animação portuguesa está a maravilhar o London Film Festival"

- "Estreia literária - A 'Mensagem' de Pessoa já tem versão arménia"

- "Exportações - Crescimento a dois dígitos põe vinho a caminho de recorde"

- "Stella Ghervas - 'Sanções económicas são arma de guerra. Trazer paz é diferente', diz historiadora"

- "Pobreza energética - 40% dos lisboetas têm frio em casa e a maioria só veste mais roupa"

- "1925-2022 - A última cena de Angela Landsbury"

No Inevitável:

- "Marcelo debaixo de fogo por causa da pedofilia na Igreja"

- "OE. Senhorios falam em 'ilusão e balbúrdia no Oeste'"

- "Teresa Lago. 'Quando voltei a Portugal éramos só dois astrónomos'"

- "Justiça. As redes sociais podem ser condenadas por ajudar o terrorismo?"

- "Ucrânia. Rússia sem dar tréguas com novos ataques a Zaporíjia"

- "Champions. Benfica empata em Paris e está a um passo dos oitavos"

- "Portugal cada vez mais próximo do Mundial de Futebol feminino"

No Negócios:

- "Orçamento do Estado 2023 - Governo reduz tarifas de acesso para travar preços da energia"

- "Nova tributação deixa criptoativos mais atrativos do que as ações"

- "Medina aumenta as cativações para 2023, colocando-as no valor mais alto desde 2015"

- "Acordo de médio prazo na Concertação Social pode mudar todos os anos"

- "FMI mais pessimista avisa que 2023 vai ser como uma recessão"

- "Conheça as novas linhas com que se cose o IRS"

- "Comissões e taxas dos fundos chegam a 3,6%"

- "Automóveis - Stellantis quer negócio verde a contribuir com 2 mil milhões"

- "Aviação - Aumento de capital é mais um passo para vender a TAP"

No semanário Tal&Qual:

- "A vida secreta de Jerónimo. Líder do PCP está longe de ter origens operárias"

- "Secreta de olho nos novos patrões do jogo. Misteriosa empresa de vão de escada 'limpa' concurso dos Casinos de Estoril e de Lisboa"

- "Vila Real de Santo António. A capital das trapalhadas"

No A Bola:

- "PSG-Benfica (1-1). Benfica de chama europeia"

- "Águia de coragem volta a empatar agora em Paris, com o PSG"

- "Leverkusen-FC Porto: 'Qualquer um pode passar', diz Sérgio Conceição, que deixou recado sobre finanças e sucesso desportivo do clube"

- "Sporting-Marselha. O dia do jovem Franco Israel!"

- "Mundial de Futebol feminino. Meninas de Portugal ainda vão a outro 'play-off'"

No Record:

- "PSG-Benfica (1-1). Invencíveis. Nem o duplo confronto com os milionários verga a águia"

- "Leverkusen-FC Porto. Treinador não espera surpresas dos alemães: 'Três dias não mudam muito'"

- "'Lado financeiro não tem correspondido', Sérgio critica SAD"

- "Sporting-Marselha. '11 contra 11 fomos sempre perigosos', Amorim recorda Marselha e confia na vitória"

- "Futebol feminino. Portugal-Islândia (4-1). Sonho do Mundial segue vivo"

E no O Jogo:

- "Águias voltam a eclipsar estrelas parisienses e ficam perto do apuramento - PSquê?"

- "B. Leverkusen-Porto - Conceição admite ser importante não perder, mas quer mais do que o empate: 'Viemos à procura da vitória'"

- "Futebol Feminino - Sonho do Mundial adiado para fevereiro"

- "Sporting-Marselha - Amorim antecipa um leão mais equilibrado para corrigir apagão em França: 'Aprendemos com os erros'"