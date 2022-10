Conservatório inicia ‘Temporada Artística 22-23’ durante este mês de Outubro

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia, durante o mês de Outubro, a ‘Temporada Artística 22-23’ com quatro eventos.

A abertura será no dia 14, com o concerto de aniversário do Núcleo de Santana, que comemora 30 anos de práticas artísticas.

O espectáculo será protagonizado pelos professores, no Salão Paroquial de Santana, pelas 19h00. Este é um momento que pretende ser um contacto directo dos alunos com a experiência de palco dos seus professores.

Já nos dias 20 e 21 terão início os já conhecidos ‘Concertos de alunos’, com alunos dos Cursos Profissionais, nos hotéis do Grupo Porto Bay e no Salão Nobre do Conservatório, respectivamente. Tratam-se de dois recitais de violino, com solistas do CPI, e que interpretarão obras de autores como J. S. Bach, G. Tartini, M. Bruch, F. Chopin, F. Liszt, A. Fragoso, E. Zimbalist e G. B. Viotti.

A 29 de outubro terá lugar a Gala do Conservatório, no Centro de Congressos da Madeira. Tal como na última edição, este será um momento para mostrar à comunidade o trabalho realizado e premiar antigos alunos e docentes que têm trabalhado para o sucesso das artes na Madeira.

Será mais um momento para mostrar a união das artes a toda a comunidade, que contará com a participação, entre muitos outros, da Orquestra de Jazz do Conservatório, sob a direção artística do professor Alexandre Andrade.

No dia seguinte, a 30 de Outubro, terá lugar o concerto ‘Halloween Voices’, um evento protagonizado pelo Coro Juvenil do Conservatório e alguns convidados, no Design Centre Nini Andrade Silva.

O coro apresentará um repertório preparado propositadamente para esta ocasião, sob a orientação da maestrina Zélia Gomes, que contará com a participação dos Combos de Música Moderna dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, com direcção artística dos professores e músicos Rodolfo Cró e Ricardo Dias, e de alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação, sob a orientação da professora Diana Pita. O espetáculo terá início pelas 19h00.