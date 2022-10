Benfica e Sporting com 'testes' gauleses, FC Porto procura pontuar na 'Champions'

O trajeto imaculado do Benfica na Liga dos Campeões de futebol será colocado à prova pelo 'poderoso' Paris Saint-Germain, enquanto o Sporting vai defender a liderança do grupo em Marselha e o FC Porto procurará os primeiros pontos.

Entre os três 'grandes', o Benfica será aquele com tarefa mais complicada na terceira ronda da 'Champions', uma vez que, na quarta-feira (20:00), no Estádio da Luz, terá pela frente o primeiro de dois embates no espaço de uma semana com o 'milionário' parisiense, com o qual divide o topo do Grupo H, ambos com seis pontos.

Na véspera, o Sporting, líder isolado do Grupo D, com duas vitórias em duas partidas, também defrontará um conjunto gaulês, no caso o Marselha (17:45), que ainda não pontuou nesta edição da competição, tal como o FC Porto, que segue na última posição do Grupo B e no mesmo dia terá pela frente o Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão (20:00).

Depois de terem arrancado a campanha europeia com duas derrotas, diante de Atlético de Madrid (1-2) e Club Brugge (0-4), os campeões nacionais, que vêm de uma motivadora goleada sobre o Sporting de Braga (4-1), tentarão, na receção aos germânicos, na quarta-feira, alcançar os primeiros pontos, mas também evitar repetir um registo negativo que remonta a 2004/05.

Foi nessa temporada, então sob o comando do espanhol Victor Fernández, que, pela última vez, os 'dragões' fecharam a primeira volta de uma fase de grupos da prova sem qualquer triunfo, averbando duas derrotas (Chelsea e Paris Saint-Germain) e um empate (CSKA Moscovo).

Em caso de vitória sobre os 'farmacêuticos' - que seguem surpreendentemente nos lugares de fundo da Bundesliga -, os 'azuis e brancos' igualam os alemães, que dividem o segundo posto com o Atlético, ambos com três pontos, atrás do líder Club Brugge, que tem seis e vai receber o conjunto espanhol, no qual alinha o internacional português João Félix.

Também na terça-feira, o Sporting desloca-se a Marselha com a intenção de reforçar a liderança do Grupo D, com seis pontos, perante um adversário que continua a 'zeros' na 'poule' europeia, num encontro que será disputado à porta fechada, no Estádio Velódrome, na sequência do castigo aplicado pela UEFA aos marselheses, que contam com o lateral luso Nuno Tavares.

Após vitórias sobre Eintracht Frankfurt e Tottenham, os 'leões' podem dar, no sul de França, um passo importante para garantirem, pelo segundo ano seguido, a presença nos oitavos de final, ainda que do outro lado esteja uma formação capaz do melhor e do pior, tendo em conta que segue nas posições cimeiras da Liga gaulesa, em segundo, apenas atrás do líder PSG.

Na 'peugada' do Sporting estão alemães e ingleses, ambos com três pontos, que têm duelo agendado para Frankfurt, sendo certo que, independentemente do que acontecer em Marselha e na Alemanha, os 'verdes e brancos' vão manter-se no topo do grupo, face à vantagem que detêm no confronto direto com Eintracht e Tottenham.

O último dos 'grandes' a entrar em ação nesta ronda da 'Champions' será o Benfica, na quarta-feira, e logo perante um dos crónicos candidatos a erguer o troféu no final da temporada, o PSG, que ainda procura confirmar na Europa o estatuto hegemónico que adquiriu em França nos últimos anos.

Depois de terem passado com distinção o primeiro grande teste europeu, resgatando uma vitória em Turim, perante a Juventus (2-1), os 'encarnados' enfrentam agora o trio Messi-Mbappé-Neymar, os nomes de 'cartaz' de um plantel que integra os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, que deve falhar o jogo por lesão.

No Estádio da Luz, as 'águias' vão tentar regressar aos triunfos, depois do empate de sábado, em Guimarães, onde falharam aquela que seria a 14.ª vitória consecutiva em todas as provas a abrir a temporada, num jogo em que pontuar será sempre positivo.

Além de Sporting, Club Brugge e Benfica ou Paris Saint-Germain, também o Nápoles (Grupo A), de Mário Rui, o Bayern Munique (Grupo C), o Real Madrid (Grupo F) e o Manchester City (Grupo G), de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, podem, em caso de triunfo, colocar-se em boa posição para atingir os 'oitavos', tendo em conta que lideram os respetivos grupos, com seis pontos.

No Grupo F, os 'merengues', detentores do troféu, vão receber o segundo classificado, o Shakhtar Donestsk, com quatro pontos, enquanto na Alemanha haverá duelo entre jogadores portugueses, com o Leipizig, de André Silva, a ser anfitrião do Celtic, de Jota.

Contudo, o jogo 'grande' desta terceira jornada está marcado para o Giuseppe Meazza, onde Inter Milão e FC Barcelona, ambos com três pontos, vão protagonizar o primeiro de dois jogos entre ambos, que poderão ser decisivos para as 'contas' do Grupo C, liderado pelo Bayern, com seis, e que recebe o Viktoria Plzen, depois de ter vencido italianos e catalães nas duas primeiras rondas.