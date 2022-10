SESARAM investe para duplicar camas de cuidados intensivos

A manchete deste domingo, 2 de Outubro de 2022, revela uma resolução de um problema na Saúde. Duplicam as camas dos cuidados intensivos é o título, com a explicação: "SESARAM investe perto de meio milhão de euros na aquisição de 30 camas hospitalares para novo espaço de medicina intensiva, que deverá estar operacional até Junho do próximo ano". Leia mais nas páginas 6 e 7.

Noutro contexto, nesta caso da habitação mas que é bem mais abrangente, saiba que a Crise não abala negócio imobiliário, numa notícia que acompanha a foto principal da primeira página desta edição. "A par do turismo, sector é o que mais cresce na Madeira, batendo máximos dos últimos 13 anos, em valor e vendas. Agentes não arriscam conjecturas perante a inflação e subida das taxas Euribor, mas notam que continua a haver mais procura do que oferta", artigo da página 3, que é acompanhado com uma realidade bem distinta, a das "Famílias com baixos rendimentos só poderão se candidatar às casas do PRR dentro de um ano", notícia que está na 2.

Xarabanda em defesa do património sonoro é o tema em destaque na Cultura deste domingo. "Livro 'Os fonogramas da tradição madeirense', de Rui Camacho e Jorge Torres, é lançado a 12 de Outubro e resulta de 20 anos de investigação", escrevemos em resumo o que pode conhecer nas páginas 32 e 33.

Uma entrevista a reter. "Vi dificuldades e decidi ir ao encontro delas". Palavras do Embaixador de Portugal na Venezuela, João Lago, que "elogia rede consular e enaltece a Língua Portuguesa como 'ferramenta económica'", dizemos na primeira página o que poderá ler em toda a linha nas páginas 24 e 25.

Por fim, mas não menos importante, o Turismo. Depois de em 2021 ter perdido o título de Melhor Destino Insular do Mundo, mas conseguindo manter o de Melhor Destino Insular da Europa pelo sexto ano consecutivo, este ano também perde esta distinção continental. Madeira perde para Maiorca título de Melhor Destino Insular da Europa é o título do artigo para ler os outros vencedores conhecidos na noite de ontem, nas páginas 4 e 5.

