A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve hoje na abertura do 9.º Congresso Florestal Nacional que se realizou no Auditório do Museu da Casa da Luz.

Na ocasião, Susana Prada recordou a importância da floresta e a política do Governo Regional no ordenamento florestal que tem permitido “conciliar as funções de produção com as de conservação e fruição do espaço florestal” disse a governante, sublinhando a “política focada e determinada na prevenção, vigilância e no combate aos incêndios, a maior ameaça à nossa floresta”.

Relativamente aos incêndios, a responsável pela tutela do Ambiente fez saber que a área ardida tem vindo sucessivamente a diminuir alcançando em 2021 o valor mais baixo desde 2006, 72 hectares.

Para alcançar este valor foram determinantes alguns investimentos e medidas realizadas pelo Governo Regional, como a criação da Faixa Corta-Fogo, o reforço dos quadros da Polícia Florestal e dos Vigilantes da Natureza, reactivação de torres de vigilância e a permanência do helicóptero durante todo o ano.

Destacou ainda a importância da constante limpeza e reflorestação das serras. Desde 2015 foram limpos de invasoras cerca de 1.650 hectares de terrenos florestais e reflorestadas mais de 800 hectares de áreas degradadas.

O 9.º Congresso Nacional Florestal é organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, com o apoio do Governo Regional da Madeira – Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.