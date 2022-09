Teles destaca que distância dos grandes centros tem vindo a ser esbatida

Na sessão de abertura da 1.ª edição da Feira do Livro da Calheta, o presidente da autarquia local classificou o momento como “mais um passo importante” na aposta do município na cultura, uma área “fulcral para o desenvolvimento de qualquer Região”, destacou Carlos Teles.

“A Calheta é um concelho que tem sabido se afirmar em várias áreas e o nosso crescimento e desenvolvimento está à vista de todos”, transmitiu o autarca, sublinhando que a distância dos grandes centros tem vindo a ser esbatida, não só com a melhoria das acessibilidades, mas também com o aumento da oferta cultural, algo que, conforme disse, pouco existia no passado nos meios rurais.

Carlos Teles aproveitou o momento da abertura da Feira do Livro para lançar o convite a todos os calhetenses, e não só, para que visitem o Museu de Arte Contemporânea, espaço que estará aberto ao público até o próximo domingo.

Sob a temática 'Cultura e Personalidades', o evento procura também “valorizar as imensas personalidades que a Calheta tem”, conforme fez questão de explicar Isabel Gouveia, do Centro de Estudos da Costa do Sol.

Nos próximos dias a autarquia promove diversas apresentações de obras literárias, sobretudo de autores locais, oficinas de banda desenhada, teatro, dança, música ao vivo e um espaço infanto-juvenil com entretenimento para o público mais jovem. No exterior da Biblioteca Municipal da Calheta, na Casa das Mudas, o público poderá encontrar 'stands' com oferta variada.