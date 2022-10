“Investimento na área da saúde mental tem vindo a crescer ao longo destes anos”

Na data que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, Pedro Ramos lembrou que a Madeira tem desde 2019, a estratégia regional para esta área, "com metas, objectivos, indicadores e que aos poucos se vais construindo, sempre concretizada pelos profissionais".

O responsável pela pasta da saúde na Região sublinhou o aumento do número de profissionais que trabalham na saúde mental, garantindo que a Madeira "tem mais psiquiatras - nos últimos cinco anos passou de dois para nove -, mais psicólogos e tem já 100 enfermeiros" na área de saúde mental.

“O investimento na área da saúde mental tem vindo a crescer gradualmente ao longo destes anos, temos sempre tentado corresponder àquilo que são as necessidades”, afirmou o secretário regional da Saúde.

Temos agora o projecto do Plano de Recuperação e Resiliência com verbas que podem ser alocadas aos cuidados continuados integrados na área da saúde mental, possibilitando o aparecimento de quase 300 camas. Temos 54 milhões para os cuidados continuados integrados e temos 35 milhões para os cuidados continuados integrados na área da saúde mental. Temos também, para a área pediátrica, 12 camas que vão ser concretizadas até 2026. Pedro Ramos, secretário regional de Saúde

O governante esteve, ao final da manhã, no Centro de Saúde do Bom Jesus, onde está patente uma exposição alusiva à data hoje assinalada, uma iniciativa da equipa de Saúde Mental do SESARAM.

“Não há saúde sem uma saúde mental equilibrada”, realçou Pedro Ramos, reconhecendo que a pandemia trouxe mais problemas para esta área e que o Governo Regional está a tentar dar resposta às necessidades.

No contexto da reabilitação após o tratamento da doença, Pedro Ramos revelou que "a Madeira vai anunciar soluções em breve".