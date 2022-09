TEF produziu 149 peças de teatro em 45 anos

O livro, hoje apresentado, sobre os 45 anos (1975 – 2020) do Teatro Experimental do Funchal (TEF), é a radiografia daquele que pensado em 1974 para ser Grupo Experimental de Teatro do Funchal, viria a nascer no ano seguinte. Ao longo do quase meio século de existência adquiriu diferentes designações, sendo a mais recente ATEF – Associação Teatro Experimental do Funchal. Até 2020, altura em que completou 45 anos – lançamento do livro foi adiada devido à pandemia – produziu 149 produções de teatro, (9 para televisão), mais de 400 eventos e 2 programas de rádio.

Passaram pelo TEF mais de mil profissionais em diferentes áreas: 6 directores artísticos, 18 encenadores, 120 dramaturgos, 275 actores, 471 criativos de diferentes áreas, 308 técnicos e operacionais. Promoveu mais de 14 cursos de formação para actores e mais de um milhão de espectadores assistiu às criações do TEF, nos palcos, na rádio e na televisão.

A publicação editada sobre os 45 anos de teatro sintetiza a recolha feita com base na informação da própria companhia de teatro.

Para Eduardo Luiz, director artístico do TEF “o balanço é sempre positivo, apesar das tempestades”, sublinha. “Conseguimos ainda chegar aqui. Agora, muita coisa há por resolver”, admite, referindo-se em particular ao muito limitado staff que assegura a produção. “A máquina que faz mexer o TEF são poucas as pessoas. Neste momento são três ou quatro pessoas a fazer o trabalho quase de 20”, esclarece.

Para Eduardo Luiz, este livro que tentar mostrar tudo o que aconteceu na companhia de teatro até 2020, é importante como referência para perpetuar “muita informação que é a real, que é a nossa”.