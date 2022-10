Trânsito intenso condiciona via rápida

Bom dia. Como vem sendo habitual, o trânsito que se faz sentir de forma intensa a esta hora na via rápida, está a condicionar as deslocações dos automobilistas que circulam, sobretudo no sentido Ribeira Brava-Machico.

De acordo com a informação disponibilizada pela 'Info Vias', aplicação das concessionárias das estradas e autoridades policiais e de protecção civil, a fila tem uma extensão de 1,3 quilómetros.

No sentido oposto, as entradas na via rápida motivam algumas filas, mas o trânsito flui com normalidade.

Foto Via Litoral

No centro do Funchal, há a notar algum trânsito nas zonas servidas por semáforos, nomeadamente na rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como na Rua 5 de Outubro, na 31 de Janeiro, Avenida do Mar e Rua do Visconde de Anadia.

Foto Google Maps

Mantenha uma condução cautelosa e, sobretudo, na defensiva, evitando-se assim acidentes que causam ainda maiores constrangimentos.