Trânsito congestionado nos dois sentidos da Via Rápida

Bom dia. O trânsito que se faz sentir a esta hora no Funchal é, sobretudo, marcado pelo congestionamento nos dois sentidos da Via Rápida.

De acordo com o Info Vias, o intenso tráfego automóvel entre os quilómetros 16 ao 17.8 resulta no congestionamento de 1,8 km de extensão no sentido Ribeira Brava - Machico, desde a zona de Santo António aos Viveiros.

Já no sentido oposto, mais habitual a estas horas das manhãs, a mesma intensidade resulta num congestionamento de cerca de 3 quilómetros de extensão entre o km 22 e o km 19, desde a zona do Pinheiro Grande, na Cancela.

Estas situações podem complicar-se, mas tendencialmente irá desvanecer-se este volume de trânsito. Conduza com precaução e na defensiva e tudo correrá bem.