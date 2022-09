Trânsito intenso na Via Rápida condiciona manhã

Bom dia. O trânsito que se faz sentir de forma intensa a esta hora na Via Rápida, está a condicionar, uma vez mais e sem surpresa, a vida dos automobilistas que circulam, sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava.

De acordo com informação da Info Vias, aplicação oficial das concessionárias das estradas e autoridades policiais e de proteção civil, a fila já se estendeu por 4 quilómetros desde a Cancela.

Pelo que acontece habitualmente nos dias úteis de semana, sobretudo em tempo de aulas e mais actividade laboral, a situação só irá ficar mais calma depois das 9h00, esperando-se que até lá seja apenas isso a condicionar o trânsito.

No centro do Funchal, toda a faixa da Cota 40 já está em trânsito lento a parado, estendendo-se uma longa fila desde a saída da Via Rápida na rotunda do Hospital até ao Campo da Barca, afectando todas as ruas adjacentes.