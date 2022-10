"Descentralizar sem recursos financeiros é uma perda de tempo"

Durante o debate sobre a temática ‘A perspectiva das autarquias’, que teve lugar, esta manhã, no âmbito do evento ‘Portugal Smarts Cities’ que decorre durante três dias , na Feira Internacional de Lisboa-FIL, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, foi questionado se estava satisfeito com o andamento da descentralização. Na resposta, defendeu que “qualquer município gosta da descentralização, todos são apologistas em ter mais responsabilidade”. Contudo, pede “mais meios financeiros para poder executar os projectos que são exigidos e toda a responsabilização”, pois sem meios, “nós não conseguimos desenvolver grandes projectos”.

Pedro Calado lembra que abaixo do Governo da República estão os municípios e abaixo destes as juntas de freguesia, sublinhando que são os autarcas que têm um contacto directo e diário com as populações.

O presidente do municício referiu que fica "incrédulo" com as transferências do Orçamento de Estado de 2023 para os municípios, sublinhando que no caso da CMF haverá um aumento de 1,5%, o equivalente a 181 mil euros, um valor que fica aquém do desejado, tendo em conta que o esforço que a autarquia vai fazer para apoiar as famílias através da devolução de 3,3 milhões de euros das verbas em sede do IRS é muito maior que o esforço do Estado.

“Dizer-se que vamos descentralizar sem recursos financeiros é apenas um conceito teórico, porque no terreno isto não funciona”, salientou, apontando um exemplo muito concreto: “Nós na CMF desde que assumimos a presidência fizemos um pacto com as nossas juntas de freguesia e descentralizamos financeiramente uma série de poderes. Tínhamos em vista que o Orçamento de Estado para 2023 conseguisse apoiar mais os municípios atendendo a todas as dificuldades que estamos a enfrentar e não é isso que se verifica”, constata.

Face a este quadro, o presidente da autarquia do Funchal questiona: “Vamos apregoar que vamos apostar numa cidade eficiente, resiliente, automatizada, virada para o futuro, para as novas gerações, mas com que recursos? Não há. Das duas uma, ou se começa a falar da uma forma muito clara e transparente atribuindo mais meios ou então não vale a pena falarmos de conceitos teóricos, porque é uma perda de tempo.

O presidente da CMF referiu sentir dificuldade em perceber a ligação institucional entre Governo da República e os municípios, admitindo que muitas vezes faz-se uma confusão por existir duas regiões autónomas, mas isso não retira responsabilidade ao Estado Português de fazer ligação directa com os municípios, até porque sublinha, que os municípios da Madeira ligam-se directamente com o Estado Português e não com os governos regionais.