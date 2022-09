UMa recebe Pré-Festival CINANIMA Nas Universidades em Outubro

Durante o mês de Outubro, e em jeito de antecipação, o programa Pré-Festival CINANIMA Nas Universidades irá percorrer as dezasseis Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras, com a exibição de 30 curtas-metragens, num total de 46 sessões de cinema de animação de autor de elevada qualidade.

Este ano, a primeira IES a receber a iniciativa será a Universidade da Madeira (UMa), nos dias 3 e 4 de outubro, seguindo-se-lhe a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade da Beira Interior, as Universidades de Coimbra, Aveiro, Porto, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico da Guarda, Escola Superior de Arte e Design, Universidade do Algarve, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade do Minho (Pólos de Braga e Guimarães), Instituto Politécnico do Cávado e a Escola Superior de Media Artes e Design.

Na Universidade da Madeira, o evento tem início às 09h00, no Auditório da Reitoria, com a exibição dos Premiados CIANIMA 2021. Pelas 14h00, será exibido o programa PÔLE 3D (França). No dia 4 de Outubro, a partir das 09h'', os participantes terão oportunidade de assistir a algumas curtas-metragens que integram o Programa Best of Tricky Woman (Áustria). A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.