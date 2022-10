RIR acusa coordenadora do BE nacional de vir à Madeira "mentir"

O partido RIR - Reagir Incluir Reciclar acusou esta terça-feira, 4 de Outubro, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Marins de vir à Madeira "mentir". Em causa estão declarações da deputada sobre a retribuição mínima mensal e sobre os apoios aos sem-abrigo.

"Na Madeira os salários são mesmo muito baixos" "Na Madeira os salários são mesmo muito baixos e é difícil explicar que o turismo recupere, que a hotelaria recupere e que os salários, estes, nunca recuperem, numa situação, de inflação, em que as famílias têm tantas dificuldades", disse a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, aquando da visita ao projecto de co-abrigo, desenvolvido pelo Centro de Apoio ao Sem Abrigo (C.A.S.A.)

A deputada e líder do BE, deu-se ao trabalho de vir à Madeira, mentir aos madeirenses. RIR

O partido RIR da Madeira acusa a coordenadora do Bloco de Esquerda de ter "a lata de afirmar que na Madeira os salários são os mais baixos do país, o que não corresponde à verdade, pois no continente no sector primário e secundário a exploração salarial é muito maior". Quando o apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, o RIR acusa Catarina Martins de uma "mentira do tamanho do mundo", defendendo que na Região "o que não faltam são instituições a fazer este tipo de trabalho, bem como noutras áreas sociais".

Reconhecendo que os salários "são baixos" em Portugal, num todo, o RIR Madeira defende que o problema deve ser combatido por todos, acusando o Bloco de Esquerda de nada fazer em defesa dos trabalhadores.