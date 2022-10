RIR alerta que é "urgente reforçar o patrulhamento policial" no Funchal

O partido RIR - Reagir Incluir Reciclar alertou esta terça-feira, 4 de Outubro, para o aumento da criminalidade violenta na Região, defendendo mais policiamento na capital madeirense e mais apoio, assim como condições às autoridades de segurança pública.

A segurança interna constitui uma das responsabilidades primárias de um Estado de Direito Democrático, que visa proteger os seus cidadãos e proteger a sua vida e a manutenção da ordem pública, fundamental para a normal convivência em sociedade. RIR

Em nota emitida, o RIR Madeira expõe que torna-se "necessário e urgente reforçar o patrulhamento policial no Funchal e nas zonas mais sensíveis da Região", sendo também "essencial valorizar as carreiras e fazer um sério investimento nas condições salariais dos homens que colocam as suas vidas em risco na defesa da vida dos cidadãos".

Também as condições de trabalho devem ser "melhor e eficientes", sendo que os operacionais a desempenhar funções administrativas e logísticas devem ser libertados e encaminhados para funções operacionais de policiamento e de segurança, "abrindo a possibilidade de ingresso de civis para o desempenho daquelas primeiras tarefas".

O RIR ao contrário dos socialistas, entende que estas situações, seriam resolvidas ou diminuídas se o governo da república cumprisse com as suas obrigações, olhando para os madeirenses como portugueses que são, em vez de lhes voltar as costas, o que tem sido habitual. RIR

O partido remata lançando farpas ao Partido Socialista, que defende a criação de uma policia municipal no Funchal, "o que não trará qualquer mais valia ao Funchal", afirmando que "o aumento da criminalidade interessa ao PS".