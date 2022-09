Ligação directa Funchal-Caracas finalmente autorizada

A companhia aérea portuguesa euroAtlantic airways (EAA) foi hoje autorizada pelas autoridades venezuelanas a operar o voo não regular que liga o Funchal a Caracas.

A autorização acaba de ser dada pelo Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), definindo que o voo com partida de Lisboa e escala na Madeira será feito com recurso ao Boeing 767-300, a aeronave que sempre esteve na solicitação da autorização.

O DIÁRIO teve acesso ao documento que acaba com as incertezas em torno da ligação charter, e que agenda a primeira viagem para 16 de Outubro, com saída do Funchal pelas 12h30 e chegada a Caracas às 20h, como regresso previsto para a madrugada de 17 de Outubro, saindo de Caracas pelas 00h00, com chegada à Madeira pelas 7h00.

A operação que só agora pode começar a ser comercializada foi avançada em primeira mão na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira de 26 de Julho.