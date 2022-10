Cão “esquelético” amarrado a uma árvore na Quinta Grande

Um cão foi encontrado à fome, amarrado a uma árvore e com uma ferida grave no pescoço, “longe de tudo e de todos”, na serra da Quinta Grande.

Segundo a Associação Ajuda a Alimentar Cães, que resgatou o animal, o alerta foi dado por um trabalhador que passou por este sítio onde não passa praticamente ninguém.

“Um carro comercial não consegue ter acesso ao local. Foi com dificuldade. Fomos com a nossa carrinha e depois tivemos de ir o restante a pé. Demos o nome de Trevo. O Trevo está esquelético e tem um corte profundo no pescoço”, informou a associação na sua página de Facebook.

O Trevo foi depois transportado para o Hospital Veterinário da Madeira para receber tratamento.