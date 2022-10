Companhia de teatro ensina a ‘Dar vida ao lixo’

A sede da associação Teatro Metaphora, em Câmara de Lobos, recebeu, na manhã de quinta-feira, o workshop ‘Dar vida ao lixo’ dinamizado pela companhia de teatro brasileira Cia. Truks. Esta temática, a da criação de arte recorrendo a lixo, tem merecido especial empenho da associação madeirense, tendo inclusive já ganho alguns prémios nesta área da sustentabilidade ambiental.

O workshop tratou-se de uma iniciativa incluída na quarta edição do Festival MARIOFA, que, desta feita, oferece um conjunto de 11 performances de teatro de marionetas, desde teatro de formas animadas, teatro de marionetas tradicionais e ainda espectáculos de teatro de marionetas contemporâneo.

No ano passado, o MARIOFA foi nomeado para os Iberian Festival Awards na categoria de Melhor Festival Não-Musical, nomeação que revela bem a qualidade deste evento, bem como a diversidade dos públicos e a excelência dos trabalhos apresentados.

Amanhã, no último dia do Festival, a fachada do Teatro Municipal Baltazar Dias acolherá os ‘Bailarinos’ de Ahau Marionetas, às 10 horas, ‘Projecto AMARionetas’ de Cristina Brito e Marlene Ribeiro, às 11 horas e 30 minutos, e o ‘Teatro Dom Roberto’ de Valdevinos Teatro de Marionetas, às 16 horas.

Na sala de espectáculos, às 10 horas e 30 minutos, haverá a peça ‘My shadow and me’ de Drew Colby, e às 15 horas “Expedição Pacífico” de Cia. Truks. Para finalizar o MARIOFA, haverá uma caminhada noturna com marionetas pela cidade do Funchal, apelidada MARIOFADA, com início às 21 horas, no Jardim Almirante Reis.

Sobre a Cia. Truks, esta companhia de teatro trabalha com a animação de bonecos inspirados no Bunraku, tradicional género teatral do Japão, documentado desde o século XVIII. Uma das características é a utilização de bonecos animados ao mesmo tempo por três actores, que não usam varas ou fios para dar vida às suas figuras, e o fazem absolutamente à vista da plateia.