Livro 'A Escadaria da Consciência' lançado na Biblioteca Municipal do Funchal

O livro 'A Escadaria da Consciência' será lançado na Biblioteca Municipal do Funchal, a 21 de Outubro, às 18h30, estando a apresentação a cargo de Cristina Meneses. A entrada para este evento é livre.

Esta obra, da autoria de Sandra Ribeiro, conhecida ‘coach’, mentora e professora espiritual no panorama nacional, apresenta dez princípios para a evolução da consciência, fruto da sua longa experiência, adquirida ao longo de uma década no campo da orientação de pessoas de modo a atingirem os seus objectivos e propostas de vida. Catarina Faria, CMF

Sobre o livro

Apesar de toda a evolução que a humanidade já conseguiu, conhecer profundamente o funcionamento do Ser Humano ainda é um processo dos mais complexos que possamos imaginar. A diversidade de características, de perfis psicológicos, de experiências de vida de cada pessoa só tornam este conhecimento mais intrigante. Se juntarmos a estes factores a forma como cada um de nós é educado e a cultura da qual fazemos parte, conseguimos compreender que cada pessoa vai lidar com os seus desafios, objectivos e conquistas de forma totalmente diferente.

Este livro traz um entendimento tão profundo quanto prático do funcionamento do ser humano, do seu ‘mindset’ e pretende desmistificar como uma pessoa pode aprender a liderar sua própria evolução, objectivos e resultados, a todos os níveis. Sem dúvida que ele representa uma grande mudança de paradigma face à forma como fomos educados. É na sua essência um convite a um melhor entendimento sobre o funcionamento do ser humano.

Como podemos evoluir a pessoa que somos? Como podemos evoluir a consciência de todos os acontecimentos da nossa vida? Como é que podemos atingir melhores resultados em todas as áreas da nossa vida? Estas são algumas das questões respondidas neste livro, escrito numa linguagem muito acessível. Nele, a autora revela que todos os obstáculos, desafios e dificuldades que passamos na vida são oportunidades para evoluirmos, através da evolução da nossa consciência sobre esses assuntos.