CDU apresenta "exigências" para o Orçamento e Plano da Câmara Municipal do Funchal 2023

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, apresentou, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição, as "principais reivindicações e exigências que têm de constar" no Orçamento e Plano da Câmara Municipal do Funchal 2023.

Não tem existido sensibilidade nem vontade política por parte dos vários executivos camarários, para resolver muitos dos problemas que diariamente enfrentam muitos funchalenses. Não tem existido um verdadeiro investimento na concretização de projectos fundamentais e estruturais que, a serem concretizados, garantiriam a qualidade de vida e a segurança de quem vive neste concelho. Os problemas sociais têm-se agravado num momento em que o aumento do custo de vida se faz sentir de forma gravosa, e a falta de respostas da Câmara para resolver a falta de habitação, fazem com que os pedidos de habitação somem mais de três mil famílias a aguardar por uma solução habitacional. As soluções de arrendamento a valores acessíveis também não existem, empurrando muitos para situações dramáticas." Herlanda Amado.

Relativamente às acessibilidades e novos acessos, a deputada referiu que "as promessas continuam a aumentar e a ser perpetuada pelos vários executivos. Muitos dos acessos prometidos foram apresentados por este PSD, perpetuados pelos anos em que o PS teve a maioria na Câmara do Funchal, e apesar do muito prometido durante as eleições autárquicas, a verdade é que PSD-CDS que agora preside a Câmara do Funchal, continuam sem garantir soluções às populações que desesperam por um acesso em segurança, como no Caminho do Jamboto (Santo António, ou no Lombo da Quinta (São Gonçalo), entre tantos outros exemplos que poderíamos dar".

Com este Executivo têm surgido mais problemas relacionados com a mobilidade, devido as obras feitas em simultâneo e sem qualquer planeamento, levando aos congestionamentos diários da Cidade. Como temos vindo a propor, se houvesse uma verdadeira articulação entre a Câmara do Funchal, o Governo Regional e a Horários do Funchal, este problema seria certamente ultrapassado com a construção de estacionamentos nas periferias da cidade, fazendo com que mais pessoas pudessem utilizar os transportes Públicos. Herlanda Amado.

Na discussão do Orçamento e Plano para 2023, o partido afirma que vai "consubstanciar em propostas concretas todas estas reivindicações dando voz na Assembleia Municipal, aos mutos funchalenses que se sentem esquecidos e abandonados pelo executivo camarário"

Mobilizar é a palavra de ordem para as populações que foram abandonadas ao longo dos anos pelos vários executivos, para que neste Orçamento as suas justas reivindicações sejam concretizadas na rua. Herlanda Amado.

A concluir, a deputada municipal afirmou que é possível viver melhor "nossa terra, viver melhor na nossa Cidade, no nosso bairro, no nosso sítio, na nossa localidade".