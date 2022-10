Adoptados 234 animais do canil municipal do Funchal este ano

De Janeiro a Setembro do ano corrente, a Câmara Municipal do Funchal já conseguiu que 234 animais do canil municipal fossem adoptados. Os números foram revelados este sábado por Nádia Coelho, durante a cerimónia da ‘bênção dos animais’ que decorreu no Parque de Santa Catarina.

Nesta iniciativa promovida pela autarquia, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário que se celebra a 4 de Outubro, a vereadora com o pelouro do Ambiente, Salubridade, Espaços Verdes e Protecção Social, adiantou também que até ao momento a CMF já gastou 143 mil euros com esta causa, nomeadamente na gestão do canil, equipamentos para melhorar o funcionamento do canil, campanhas de esterilização e vacinação e na sensibilização para o bem-estar animal.

Disse ainda que até à data receberam 43 processos da provedoria do animal, maioritariamente de animais acorrentados e em casos de insalubridade, motivo pelo qual “temos de continuar a alertar a população para a importância de proteger e continuar a cuidar bem dos animais”.

“Ainda continuamos a ver muito abandono e temos de fazer ver a população que existem soluções e não é aceitável as pessoas abandonarem o animal porque roí os sapados ou simplesmente porque não têm vontade de cuidar dele”, alertou, referindo que “é necessário trabalhar também na esterilização dos animais que têm dono”.

Quanto aos animais que marcaram presença nesta iniciativa, foram benzidos pelo cónego Marcos Gonçalves. Seguiu-se depois uma demonstração cinotécnica com cães da GNR e um workshop promovido pela treinadora Filipa Rebelo que abordou a temática ‘A Adaptação do Animal a um Novo Lar’.

Ao DIÁRIO, Filipa Rebelo explicou que é preciso “muita vontade e responsabilidade para adoptar um cão” porque “vai estar vivo durante muitos anos junto da família”. Assim, mostrou como deve ser a chegada de um cão a casa e as decisões que são necessárias tomar.

Quem esteve atenta a todas as actividades foi Luísa Silveira, que considera importante assinalar este dia dos animais que “cada vez mais fazem parte da nossa vida”. Tem três cães e dois gatos e não perdeu a oportunidade de benzê-los.