PSD manifesta apoio para eleições livres e justas na Venezuela

O Grupo Parlamentar do PSD manifestou, hoje, o seu apoio às eleições democráticas na Venezuela, garantindo fazer tudo o que está ao seu alcance para que esse objectivo seja cumprido.

Um compromisso deixado pelo deputado Carlos Fernandes após uma reunião, na Assembleia Legislativa da Madeira, com uma delegação de incidência exterior para as próximas eleições na Venezuela, que está de visita a Portugal e incluiu a nossa Região no programa pela importância que tem na comunidade luso-venezuelana naquele país. Delegação que é coordenada pelo jornalista Eugénio Martinez, especialista em matéria de eleições, acompanhado por um deputado da Assembleia da República, Ramon Lopez, e membros de quatro associações e organizações que acompanham e fiscalizam as eleições - Observatorio Electoral de Venezuela, Súmate AC, Red de Observación Electoral, Asamblea de Educación -, tendo por principal objectivo sensibilizar os governos nacionais, regionais e grupos parlamentares relativamente à situação do próximo acto eleitoral, em 2024.

Carlos Fernandes salientou que uma das principais preocupações da delegação se prende com as dificuldades no registo eleitoral, o equivalente ao recenseamento, e no registo consular para os venezuelanos que residem em Portugal.

Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, salientou, fica o compromisso de continuar a acompanhar o processo das eleições na Venezuela para que sejam “livres, justas e transparentes”, referindo que esse acompanhamento não é algo que começa agora, já é feito há muitos anos e continuará a ser uma prática.

“Vamos continuar a dar o nosso contributo para que a Venezuela, que é um país irmão, amigo e que nos diz muito, consiga ter o melhor desfecho possível nas próximas eleições de 2024”, disse.