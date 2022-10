Obras em curso nas ribeiras ascendem a 32 milhões é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Desassoreamento da foz das três grandes linhas de água vai avançar ainda este ano, numa altura em que decorrem empreitadas de mitigação de cheias e aluviões. Uma extensão de 27 km já foi intervencionada desde o início do ano, o equivalente à distância Funchal-Caniçal pela via rápida. Para ler na página 10 e 11.

Assembleias gerais em risco. Grupo de pequenos accionistas diz que não teve acesso a documentação indispensável às reuniões marcadas para hoje. As deliberações poderão ser alvo de pedido de nulidade. Marítimo continua em último e sem ganhar. Empatou no Bessa com o Boavista a uma bola, mas até poderia ter ganho se não tivesse desperdiçado um penálti. Para consultar entre as páginas 14 e 16.

Emigrante dos Canhas morre em tragédia na Venezuela. Para ficar a par na página 9.

“Governo com o PS não durava um ano”. Em entrevista ao DIÁRIO, líder parlamentar do CDS aponta para a vitória da coligação em 2023. Para ler nas páginas 25 e 15.

Pai morre no mar ao tentar salvar filho de se afogar. Para acompanhar na página 8.

