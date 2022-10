Primeira sessão de cinema inclusivo na Madeira

Ao entrar na sexta-edição, o Encontro de Cultura Acessível, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, surge renovado na sua abrangência temática incluindo a mediação e os territórios públicos.

O Encontro de Cultura: Acessibilidade, Mediação e Territórios Públicos decorrerá, no próximo dia 12 de Outubro, a partir das 17h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O objectivo é criar um espaço de partilha de conhecimentos e de experiências relativas à acessibilidade, mediação cultural e envolvimento de públicos, através da apresentação de projetos nacionais e regionais.

Este ano foram convidados 4 profissionais para participar na conversa e apresentar os seus projetos que têm mudado o panorama da mediação cultural, nomeadamente Rita Gonzalez, Catarina Claro, Diana Duarte e Andreia Baptista.

Rita Gonzalez é fundadora e produtora executiva da Mostra de Cinema: Ampla. Na Ampla todos os filmes são exibidos com legendas em português, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição, convidando também pessoas com necessidades especificas a desfrutarem das sessões.

A primeira edição da mostra de cinema mais inclusiva aconteceu em Março de 2022 e começou depois de um curso da Acesso Cultura.

O filme com recursos acessíveis será exibido às 21 horas, e é de entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete. O documentário será 'Alcindo' de Miguel Dores, que retrata o que aconteceu a 10 de Junho de 1995, sob o pretexto múltiplo de celebrar o Dia da Raça e a vitória para a Taça de Portugal do Sporting, um grupo volumoso de etno-nacionalistas portugueses sai às ruas do Bairro Alto para espancar pessoas negras que encontra pelo caminho. O resultado oficial foram 11 vítimas, uma delas mortal, cuja trágica morte na Rua Garret atribui o nome ao processo de tribunal – o caso de Alcindo Monteiro.

As inscrições podem ser efectuadas através de [email protected].