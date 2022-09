Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses realiza dois concertos

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá realizar, nos dias 2 e 5 de Outubro, dois concertos no âmbito do protocolo celebrado com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura.

O concerto do dia 2 de Outubro realizar-se-á, pelas 17 horas, no Largo da Fonte - Monte,

Já o concerto de 5 de Outubro será, pelas 18 horas, na sede da Banda - Rua 31 de Janeiro.

A entrada será livre.

Uma vez que se assinala o Dia da Família dos Artistas haverá um convívio com os presentes após o concerto.

Sob a direcção artística do maestro Nuno Santos será apresentado um repertório diversificado, com temas conhecidos de todas as gerações, entre os quais de António Variações, Eric Clapton e Coldplay.

Estes concertos contarão também com a presença do Coro dos Artistas, que fará a sua primeira actuação.