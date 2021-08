Nelson Franco é o novo presidente da JP Porto Santo

Ontem foi eleita a nova Comissão Política Concelhia da Juventude Popular no Porto Santo, que é presidida por Nelson Franco.

Nelson Franco falou da necessidade de requalificação do porto de abrigo para potencializar o turismo de cruzeiros. No seu entender, ficou mais do que comprovada a sua importância para a ilha, com a passagem do navio World Voyager.

Por sua vez, Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, reforçou a importância deste momento para a estrutura regional que, assim, consegue ter representação no Porto Santo após muito tempo.

Pedro Pereira acredita “que o futuro do Porto Santo está assegurado com esta nova geração de jovens com valores”.