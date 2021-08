Miguel Nunes dilata vantagem

Miguel Nunes voltou a vencer uma classificativa e lidera o Rali com uma vantagem de 6 segundos e 4 décimas em relação a Alexandre Camacho.

Na terceira posição, já a 12,3 segundos do comandante, Ricardo Teodósio é o melhor entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal de Ralis.

Pedro Paixão, com uma passagem não tão eficiente pela PE 2, é agora quarto a 13,3 segundos da frente e antecede Bruno Magalhães, quinto com um Hyundai i20 R5 a 13,5 segundos do topo da classificação e Armindo Araújo é sexto, com mais 2,1 segundos que Magalhães. Nos restantes lugares do top ten seguem José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Jan Solans (Citroën C3 Rally2), Bernardo Sousa (Skoda Fabia R5) e Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Na classificativa do Palheiro Ferreiro o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo foi mais veloz que toda a concorrência.

A segunda PEC, com uma extensão de 8,11 KM, foi ganha pelo piloto madeirense, com 5:09,7. Seguiu-se José Pedro Fontes, com 5:13,8 e na terceira posição ficou o madeirense Bernardo Sousa, com 5:13,9.

O rali pode ser seguido de perto na emissão simultânea de seis rádios privadas.