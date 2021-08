Perto de 2.200 professores à espera de colocação

A colocação dos professores é o assunto que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO. São perto de 2.200 os professores à espera de colocação, números revelados um dia antes de serem conhecidas as listas de afectação de docentes dos quadros de zona pedagógica, que deverão ser publicados amanhã pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologias. A tutela avisa que são poucas as vagas por preencher. Nos últimos três anos vincularam mais de 200 professores, cumprindo com os requisitos exigidos por lei, nomeadamente cinco anos consecutivos e completos no mesmo grupo disciplinar. Fique a saber mais sobre este assunto na página 8.

Com direito a foto na capa, a vacinação dos mais novos continua a ‘dar que falar’. Há pediatras contra a vacinação massiva de crianças, alegando falta de evidências científicas para a imunização de pessoas sem doenças associadas. A Sociedade Portuguesa de Pediatria exige “evidência científica” antes da decisão de inocular adolescentes saudáveis entre os 12 e os 15 anos. Na Madeira, até ontem, já haviam sido vacinados 1.753 pessoas destes escalões etários, numa altura em que os ‘open day’s’ são alargados a todos os concelhos.

Ainda sobre a vacinação, saiba que a Madeira pretende que 70% da população de cada faixa etária esteja vacinada até final de Setembro e o director regional da Saúde, Herberto Jesus, admite avançar para a administração da terceira dose às pessoas mais vulneráveis. Em causa poderá estar a inoculação de cerca de 60 mil madeirenses, entre o factor idade e as comorbilidades. Explicamos-lhe isto e muito mais nas páginas 26 e 27, mas também nas páginas dedicadas à covid-19.

Mas hoje trazemos-lhe também a notícia de que Rui Rebelo dá nome a Central Hidroeléctrica. Aquele que foi o homem forte da eléctrica madeirense é assim homenageado pelo executivo madeirense, perpetuando-se, assim, a memória do antigo presidente da Empresa de Electricidade da Madeira numa das maiores obras do sector energético da Região. Saiba qual a central renomeada na página 7.

E hoje arranca o Rali Vinho Madeira. As máquinas afinadas e os pilotos testados são postos à prova com a especial de qualificação e o ‘Shakedown’. Conte também com os suspeitos do costume para dar cor e forma à prova rainha do automobilismo regional.

Mas o desporto faz-se, também, de patinagem de velocidade. Os atletas madeirenses aceleraram na Europa e trazem medalhas para a Região.

Na preparação para as Eleições Autárquicas, conheça hoje uma freguesia de “luxo” com marcas cravadas. A ‘Corte do Norte’, como é por muitos conhecida ainda apresenta as cicatrizes do temporal de 25 de Dezembro último. Ponta Delgada não voltou a ser a mesma, nem as obras prometidas fazem esquecer o medo sentido naquele dia de Natal. É na ‘Volta à Ilha’ de hoje que vamos consigo até à ‘outra banda’.

Se não dispensa estar sempre a par do que se passa na Região, no País e no Mundo, não deixe de se ligar ao dnoticias.pt e esteja atento às ondas da TSF Madeira.

Continuação de boa semana. Proteja-se e não dispense informação de qualidade. Boas leituras!