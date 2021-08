RVM presta tributo póstumo no pódio

A organização do Rali Vinho da Madeira (RVM) incluiu, durante a passagem de pilotos e viaturas pelo pódio, na Praça do Povo, um tributo póstumo a seis pessoas ligadas ao rali: o fotógrafo amador Filipe Ferraz, o antigo co-piloto Duarte Coelho, o observador da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting Claudino Romeiro, Noel Deberdt, organizador do Ieper Rally na Bélgica, o piloto madeirense Janica Clemente e Joaquim Sá e Sousa, que acompanhou Janica em alguns ralis, passando mais tarde a integrar várias Comissões Organizadoras do RVM.

A organização 'parou' o desfile à passagem da viatura número 11, de Miguel Correia, para mostrar um vídeo e entregar umas esculturas.

Para esta homenagem, o escultor Ricardo Veloza criou uma peça de arte que “representa uma homenagem à vida e não à morte”.

Nas peças estão representadas as 'individualidades' de cada pessoa alvo deste tributo do RVM.