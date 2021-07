Pedro Calado acredita que as pessoas serão responsáveis durante o rali

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, acredita que as pessoas irão respeitar as medidas de contenção da covid-19 durante o Rali Vinho Madeira - RVM (5 a 7 de Agosto).

"As pessoas têm tido um comportamento cívico positivo, não fazem grandes aglomerados e hoje já respeitam mais o distanciamento social", disse hoje em declarações à RTP-Madeira à margem da reabertura do Grupo de Campismo de Santo António.

O governante pediu cautela às pessoas que costumam acampar na altura em que decorrem as provas do RVM, referindo que o ano passado "foi um ano exemplar".

"O ano passado foi um ano exemplar, tudo correu muito bem e estou certo de que a população vai compreender isso e vamos acabar por ter um fim-de-semana positivo para todos", frisou.

Mesmo assim, adiantou que irá haver uma fiscalização mais apertada.