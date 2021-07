Pedro Calado promete fazer obras na Quinta Deão

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ promete fazer obras de requalificação no núcleo habitacional e comercial da Quinta Deão, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Uma garantia deixada, hoje, pro Pedro Calado, após contactos directos com a população e comerciantes.

O candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF), identificou um conjunto de problemas e apresentou soluções.

Acompanhado de Pedro Araújo, cabeça-de-lista à Junta pelo projecto de coligação PSD/CDS, revelou que uma das apostas passa pela criação de uma rotunda à frente do D. João, "para resolver um persistente problema de distribuição do tráfego automóvel, há muito detectado e reclamado pela população que se depara com dificuldades para sair do estacionamento de acesso às suas moradias".

A obra já foi, inclusive, aprovada pela CMF mas continua por concretizar. “Alguns moradores mostraram-nos um projecto que foi aprovado em reunião do actual executivo camarário em 2019 e da Assembleia Municipal, mas passados dois anos foi mais uma promessa que não foi concretizada. A população está insatisfeita e anseia que o projecto seja posto em prática”, expôs Calado.

O cabeça de lista prometeu também melhorar as acessibilidades pedonais, "principalmente para pessoas com mobilidade reduzida" e garantiu avançar com a cobertura do espaço desportivo, "que se encontra naquela zona sem utilização e ao abandono".

“Queremos requalificar todo este espaço, quer para a actividade física quer para a actividade social, criar um parque para as crianças e uma zona onde se possa circular com os animais. Vamos também melhorar o piso e os balneários”, explicou.

“São pequenas obras mas que queremos concretizar por ter grande alcance para a população”, concluiu Pedro Calado.