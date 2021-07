O cabeça-de-lista PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, garantiu que não vai ficar no Governo Regional e que brevemente sairá para se dedicar por inteiro à CMF.

“O Pedro Calado não vai ficar no Governo Regional, vai sair dentro de pouco tempo e dedicar-se a 200% à CMF”, disse hoje na apresentação da equipa candidata à Junta de Freguesia do Monte.

E pediu às pessoas para o ajudarem: “Ajudem-me a ajudar-vos, a dar-vos melhores condições, a criar investimento, a criar emprego, a apoiar quem mais precisa”.

O cabeça-de-lista garantiu que assume o compromisso de “lutar pelas pessoas”.

“Não vou à procura de tachos. O governo está equilibrado. Está bem e é urgente retirar o Município do Funchal da estagnação em que se encontra”, referiu.

Pedro Calado afirmou ainda que, da mesma forma com que desempenhou todas as funções, quer na CMF, quer no Governo “de forma desprendida”, também aceitou este desafio, independentemente daquilo que possa acontecer e dos resultados eleitorais.

Uma coisa é certa: enfrentarei com toda a dedicação, humildade e trabalho esta causa social, a causa da defesa que a população nos pede. A única coisa que eu peço é: dêem-me a oportunidade de vos ajudar”. Pedro Calado

O candidato prometeu continuar a investir na freguesia do Monte e lembrou que foi o PSD que desenvolveu e investiu na Região.

“Foi sempre o PSD que vos ajudou, foi sempre este partido que esteve ao lado do povo que mais sofreu na Região nos últimos anos e é convosco que eu quero lutar para ter um Funchal melhor, digno, com muita esperança e com muita dedicação", frisou.

Por outro lado, a cabeça-de-lista à junta de Freguesia do Monte disse que o Monte precisa de Pedro Calado na gestão da CMF para responder aos desafios da freguesia.

Durante a apresentação da equipa, Idalina Silva alertou que a freguesia se encontra ao abandono e sem rumo, porque o actual executivo camarário deixou por cumprir responsabilidades que eram suas.

“Não podemos continuar com um executivo na Câmara que assina um acordo de execução com a freguesia do Monte, em que a limpeza e manutenção dos arruamentos por onde circulam viaturas são da responsabilidade de Câmara e depois são deixados ao abandono dizendo que é da responsabilidade da Junta, confundindo a população. É um executivo que deixou por fazer as responsabilidades que eram e são suas”, criticou.

A candidata defendeu que a freguesia do Monte precisa de Pedro Calado e da sua equipa para melhorar as condições de acessibilidade na freguesia, dando como exemplos o alargamento do Caminho do Tanque e construção do parque de estacionamento para os residentes em terreno que já é camarário.

Apontou ainda como necessidades a criação de uma bolsa de estacionamento no sítio do Miradouro (abaixo do hospital dos Marmeleiros), alargamento do Caminho dos Saltos, em frente à Casa do Povo, até à estrada dos Marmeleiros, melhoria do caminho da Torrinha e criação de novos acessos para casas.

Idalina Silva preconiza ainda que seja solucionada a questão do trânsito na estrada dos Marmeleiros, junto ao largo da Fonte e também na estrada das Babosas.

“Precisamos de trabalhar como uma verdadeira equipa para bem das pessoas, da freguesia, da cidade do Funchal”, referiu.

A cerimónia foi antecedida de um minuto de silêncio em memória do ex-presidente da Câmara do Funchal, o social-democrata Virgílio Pereira, falecido no passado sábado.