Pedro Calado fala em dia especial para todos

Pedro Calado afirma que foi um dia especial para todos. Até Março de 2020, a Região estava num período de crescimento e recuperação económica após intervenção da Troika. A Madeira chegou a ter uma taxa de desemprego de 19% tendo conseguido recuperar, sendo que na pior fase da pandemia era de 9%.

O trabalho para relançar operações económicas e de apoio social foi difícil, mas o Governo Regional sente que valeu a pena o esforço.

Pedro Calado afirmam que foram tomadas medidas que foram criticadas, mas que se revelaram as mais acertadas. O vice-presidente do Governo Regional, que falava a empresários madeirenses, diz ter sido um excelente investimento na aposta da imagem positiva da Região. A Madeira espera números superiores aos de 2019 em relação ao Turismo, o que é um factor muito positivo.

O vice-presidente afirma que estarão disponíveis várias verbas para a Região, tanto no quadro plurianual, como no caso do PRR (que não inclui verbas para obras ou investimentos públicos). "Negociamos 4% das verbas para a Madeira" ao qual se acrescenta 1% de subvenção das linhas nacionais para a Região. Além disso, a Região participará no capit social do Banco de Fomento, pelo que "as empresas da Madeira não serão tratadas de forma diferente".

O vice-presidente afirmou que ficou patente que é possível trabalhar em conjunto tendo em vista o futuro.

"Nada ainda está ganho", salientou no entanto o governante, pedindo que se mantenham as regras de controlo sanitário, pois ainda há um caminho a percorrer.