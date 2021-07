Pedro Calado lamenta partida do "amigo e dedicado profissional"

Pedro Calado reagiu nas redes sociais à morte de Rui Rebelo, ex-presidente do conselho de administração da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM).

" É com profundo pesar e consternação que hoje vejo partir um amigo e um dedicado profissional, o Dr. Rui Rebelo, Presidente do Conselho de Administração da Electricidade da Madeira, cuja resiliência, entrega e capacidade de trabalho, serão sempre um exemplo para todos e que irão permanecer no “espírito” e no trabalho de tão importante empresa pública", escreveu o vice-presidente do Governo Regional, que tutela a eléctrica madeirense.

Pedro Calado recorda os últimos meses de luta em prol da vida e do bem-estar do antigo homem forte da EEM. "Tudo fizemos para salvaguardar, publicamente, o seu estado de saúde, na difícil e dolorosa batalha, que travou nestes últimos meses", realçou.

À família, Pedro Calado endereça os sentidos pêsames, numa "hora em que as palavras são sempre poucas para mitigar a dor e enaltecer o percurso e as qualidades humanas e profissionais de quem nos deixa, fisicamente".