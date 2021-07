Habitação social é prioridade para Pedro Calado

Segundo o cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, a habitação social é prioritária em Santo António.

Na apresentação, ao início da tarde, da equipa candidata pela coligação PSD/CDS ‘Funchal Sempre à Frente’ à Junta de Freguesia de Santo António, lembrou que foi o PSD que tirou as pessoas de furnas e de barracas, deu novas habitações e qualidade de vida. Um trabalho que, de acordo com o candidato, vai continuar nesta freguesia, a segunda maior do concelho do Funchal.

O candidato à presidência da CMF lembrou que a Madeira vai receber do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 136 milhões de euros e assumiu o compromisso de aplicar grande parte dessas verbas para habitação social, num trabalho conjunto entre as autarquias e o Governo Regional.

“A habitação social é uma dos problemas graves da nossa cidade e podem contar connosco para resolver as situações mais graves, dar mais qualidade de vida aos jovens e aos idosos”. Pedro Calado

O candidato sublinhou que o trabalho social que quer fazer "é para todos os bairros sociais sem que as pessoas sejam discriminadas”.

Pedro Calado destacou ainda os grandes investimentos realizados pelo Governo Regional nos últimos anos em Santo António "sem que a Câmara metesse um cêntimo que fosse".

“Dá-me vergonha ver uma Câmara com um orçamento superior a 100 milhões de euros e que pouco faz pelo social. Temos aqui o exemplo do conjunto habitacional da Ribeira Grande, em que o actual executivo prometeu recuperar há oito anos e nada foi feito. Temos outro exemplo da ASA-Associação de Desenvolvimento que sempre desenvolveu um trabalho meritório na ajuda social às famílias carenciadas e nos últimos anos esta Associação esteve à beira de fechar as portas por falta de apoio da CMF e depois há uns iluminados que vêm dizer que estão preocupados com o apoio social. Quem trabalha nesta Associação, quem é ajudado por esta Associação não mereciam este tratamento discriminatório da autarquia”, criticou.

Pedro Calado referiu ainda que mais do que olhar pelo trabalho feito em infra-estruturas, importa realçar “o trabalho social que foi desenvolvido anos e anos a favor do povo, quer nas actividades sociais, culturais, recreativas e desportivas”.

Ilídio Castro também quer mais obra feita o quanto antes. O cabeça-de-lista à Junta de freguesia de Santo António deixou o alerta durante a apresentação da sua equipa candidata pelo projecto de coligação PSD/CDS ‘Funchal Sempre à Frente’, que decorreu no polidesportivo, na Ribeira Grande.

O candidato reconhece que muito foi feito, mas muito mais há para fazer.

“Não vamos descansar à sombra daquilo que já foi feito. Santo António ainda tem obras fundamentais para fazer e que não foram concretizadas por quem está atualmente na presidência do município”. Ilídio Castro

Entre as obras a concretizar destacou a requalificação do Centro da Freguesia, o alargamento do Caminho do Trapiche, o alargamento do Caminho do Jamboto, as bolsas de estacionamento nas Zonas Altas da Freguesia, o saneamento básico do Caminho das Preces e a reabilitação dos bairros sociais camarários, dos quais o da Ribeira Grande.