Acompanhe o RVM através de dispositivos móveis

Os aficionados do Rali podem acompanhar a evolução do RVM 2021 através dos seus equipamentos móveis. As informações e resultados da prova estão disponíveis em duas aplicações móveis para IOS e Android.

Na App Rali Vinho Madeira os utilizadores podem aceder a notícias, vídeos e fotografias das várias PEC’s, Parques de Assistência e Pódio de Partida e Chegada. Toda a informação é actualizada ao minuto. É possível consultar os resultados dos concorrentes nas diversas provas.

Na App AMAWEB estão disponíveis os tempos de cada piloto e as classificações após cada PEC, assim como resultados dos campeonatos regionais, nacionais e europeus. É ainda possível aceder a dados estatísticos e históricos de provas anteriores.

A aplicação conta este ano com uma novidade: a introdução do Quadro Oficial. Os utilizadores que já têm a versão anterior instalada, deverão actualizar para aceder a nova funcionalidade.

As duas aplicações podem ser descarregadas no site oficial da prova: www.ralivm.com