CMF acolheu apresentação pública do projecto MCROCENO

Decorreu esta tarde, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a apresentação pública do projecto MICROCENO, que é apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, e que teve como destaque a expedição às Ilhas Selvagens durante o mês de Julho. Este projecto permitiu explorar, pela primeira vez, a microbiologia e mineralogia das grutas vulcânicas terrestres e marinhas destas ilhas.

Miguel Silva Gouveia, Presidente da CMF, fez as honras de abertura da cerimónia, acompanhado pela Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa, e pela Investigadora responsável do projecto MICROCENO, Ana Zélia Miller. O autarca começou por cumprimentar todos os presentes e referiu que "este projecto foi apoiado desde a primeira hora pelo Município do Funchal, uma expedição onde está bem vincado o aporte ao conhecimento generalizado do nosso território, nomeadamente à Região mais a sul de Portugal, que são as Ilhas Selvagens."

"No carinho que demos a esta expedição fica afirmado o compromisso que a CMF tem para com a Ciência e para com a investigação. Somos provavelmente a única Câmara do País que possuí um Departamento de Ciência, onde desenvolvemos um trabalho importante de estudo, que já nos permitiu contribuir com diversas publicações científicas para esta área", acrescentou.

A cerimónia de apresentação contou com a participação de representantes da Agência Espacial Europeia (ESA), da Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) e do cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov da Agência Espacial Russa (Roscosmos), que expôs a sua experiência na expedição às Selvagens e a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), tendo o mesmo oferecido, na ocasião, ao Presidente Miguel Silva Gouveia, uma foto da cidade do Funchal tirada do espaço.

O autarca destacou que é motivo de muito orgulho para a Autarquia “receber aqui nos Paços do Concelho os resultados, ainda que preliminares, desta expedição às Ilhas Selvagens, demonstrando o quão é fundamental envolver os municípios em projetos de conhecimento e de investigação científica. Neste caso especifico, vem também ajudar a tornar estas ilhas ainda mais conhecidas, tanto a nível nacional como internacional.”

Miguel Silva gouveia concluiu agradecendo ”a todos aqueles que contribuíram para que esta expedição fosse um sucesso, num local que pertence ao Funchal e que reúne uma extraordinária biodiversidade endémica. A Câmara Municipal está sempre disponível para continuar a apoiar e a contribuir para o engrandecimento do conhecimento em Portugal.”