'Chá, café, laranjada' entra na campanha autárquica no Funchal

O cabeça-de-lista da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’, Pedro Calado, fez nos últimos dias várias acusações públicas ao actual executivo municipal e à coligação ‘Confiança’ relacionados com a compra de votos.

Dada a insistência, tentámos tirar a limpo a denúncia pública e fizemos três perguntas ao candidato Miguel Silva Gouveia: "A denúncia corresponde a estratégias postas em prática pela Câmara Municipal do Funchal ou pela sua candidatura? É verdade que a CMF anda a fazer ofertas nas casas das pessoas, desde serviços de chá e de café com o símbolo da autarquia a envelopes com dinheiro? O candidato PSD/CDS também acusou o actual executivo de perseguir funcionários da autarquia que assumem ter outras opções políticas distintas do presidente. É verdade".

Por parte da candidatura da coligação 'Confiança' surgiu a resposta, por escrito, que mesmo sendo genérica, nega a tese da candidatura adversária.

"As acusações feitas são graves, completamente infundadas, sem qualquer correspondência à verdade e pretendem apenas tentar criar uma “cortina de fumo” para desviar a atenção dos funchalenses do vazio de ideias e de propostas da coligação PSD/CDS para a cidade. A Coligação Confiança lamenta que quem prometeu uma “campanha limpa” esteja a fazer precisamente o oposto daquilo que apregoa. Mas não será isto que nos levará a desviar um milímetro do nosso trajeto. Continuaremos serenos e focados naquilo que realmente importa para os funchalenses: a apresentação de propostas e soluções para as suas necessidades, o debate de ideias com pluralidade de opiniões, com respeito e elevação e, acima de tudo, com uma postura transparente, honesta e próxima das pessoas. Vamos continuar a trabalhar de forma humilde e dedicada pelos funchalenses, percorrendo todas as ruas, becos e veredas para ouvir os seus anseios e procurar soluções para as suas necessidades. Sentimos e sabemos que é nesta postura positiva da Coligação Confiança que os funchalenses se revêem". Candidatura da Coligação Confiança

Neste contexto, se é certo que estão a ser distribuídos serviços de louça de chá ou café com símbolos da Câmara do Funchal, como prova a candidatura PSD/CDS, não é líquido que tal estratégia parta da coligação 'Confiança'. O que se estranha é que o actual presidente da Câmara e candidato às eleições de 26 de Setembro não o admita. Haverá mais alguém interessado em oferecer brindes camarários aos eleitores?