“O nosso projecto é um projecto que se baseia na proximidade aos cidadãos", diz Norberto Ribeiro

“O nosso projecto é um projecto que se baseia na proximidade aos cidadãos, que ouve e procura apresentar soluções para os problemas e que garante uma nova esperança para o futuro, numa estratégia bem diferente daquela que tem vindo a ser seguida por quem governa à distância, dentro do seu gabinete e indiferente às graves necessidades, às expetativas e àquela que é a vontade da população de Machico” afirmou o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro.

Ontem, ao fim do dia, o candidato reuniu com o secretário-geral do PSD/M, José Prada, num encontro de trabalho que teve por objectivo preparar os próximos passos “de uma campanha que é para vencer”.

Deste encontro, marcado pela análise à estratégia de proximidade que tem vindo a ser seguida pela candidatura 'Juntos Somos Machico' e dos compromissos entretanto assumidos perante a população do concelho – e que serão integrados, a par de outros, no Manifesto Eleitoral que está em fase final de elaboração – o candidato disse que fica a certeza de que “existem, neste momento, todas as condições para que Machico possa sair do marasmo em que se encontra, bastando que, para tal, a população continue a confiar em nós e a fazer este caminho connosco, como tem feito até agora”.

Norberto Ribeiro partilhou, junto do secretário-geral do partido, algumas das medidas que serão apresentadas nos próximos dias, sublinhando o apoio que sentiu desde a primeira hora, por parte da estrutura regional, a um desafio que “é para ganhar e que conta com todos no alcance da vitória a 26 de Setembro”.

José Prada garantiu que o projecto liderado por Norberto Ribeiro “é o único que assegura a resposta que Machico mais precisa neste momento” e espera que, tal como até agora, os militantes continuem unidos e mobilizados rumo à vitória.

José Prada também reconheceu a estratégia defendida pela candidatura 'Juntos Somos Machico' quanto ao poder local, neste caso quanto às Juntas de Freguesia.

“Efectivamente, não podemos apresentar um projeto que se quer vencedor sem valorizarmos o enorme potencial de cada uma das nossas freguesias e sem garantirmos que, independentemente das localidades onde residem, todos os Munícipes serão apoiados e devidamente acompanhados nas suas necessidades”, vincou.

O secretário-geral do partido rematou dizendo que, além de muitas outras falhas e de ter adiado oportunidades de desenvolvimento e crescimento, "foi também aqui, na falta de valorização das freguesias, que o actual executivo de Machico falhou".