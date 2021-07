CMF anuncia que vai entregar ecopontos grátis a todas as famílias do concelho

A Câmara Municipal do Funchal vai alagar o projecto 'Vamos todos reciclar' a todas as famílias do concelho que ainda não possuam ecopontos domésticos, nomeadamente papelões, embalões e vidrões.

Em comunicado, a CMF informa que as candidaturas podem ser feitas 'on-line', no 'site' oficial do Município, em http://cm-funchal.pt/pt/servicos-online/servicos-home.html, ou nos serviços do Departamento de Ambiente, no Edifício dos Viveiros.

Os requisitos obrigatórios para efectuar o pedido são: residir no Funchal numa habitação cuja morada esteja inserida no sistema de recolha selectiva porta a porta; não possuir contentores de deposição selectiva adquiridos à CMF; e ser consumidor de água com tipologia doméstica. Serão entregues, a cada família, três contentores de 120 litros: um destinado à deposição de papel/cartão, outro para o vidro de embalagem e o último para as embalagens de plástico e metal.

Lembra a CMF que, numa fase inicial, este projecto foi implementado com a entrega destes equipamentos apenas às famílias mais carenciadas, sendo que agora a Autarquia pretende estender aos restantes munícipes, numa medida que representa uma grande mais-valia a nível de sustentabilidade.

Actualmente, a CMF tem ao dispor dos seus munícipes o sistema de recolha de resíduos porta a porta.

A CMF faz um esforço diário na recolha porta-a-porta com 62 circuitos, para continuar a aumentar a taxa de recolha selectiva municipal, de modo a diminuir o lixo indiferenciado e a incineração desses resíduos, e promovendo a proximidade, a comodidade e a sustentabilidade”. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

Miguel Silva Gouveia adiantou ainda que com este projecto, de educação ambiental e de inclusão da população, estão a ser dadas ferramentas às famílias: "De modo a que todos nós possamos contribuir para as boas práticas ambientais e consequentemente para uma melhor qualidade de vida para todos”.