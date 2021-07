Miguel Silva Gouveia participa no projecto 'COMO No Mercado'

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhou este fim-de-semana, no Mercado dos Lavradores, a abertura oficial do projecto 'COMO no Mercado', que decorrerá até ao próximo dia 14 de Agosto.

Este projecto gastronómico e sociocultural é promovido pela Associação Fractal, em parceria com a CMF, e pretende que, nas próximas semanas, o Mercado dos Lavradores se afirme como "palco central das frutas e hortícolas da época", conferindo "visibilidade aos vendedores do espaço e a um conjunto de chefs convidados".

Esta é mais uma iniciativa que releva todo o potencial do Mercado dos Lavradores, um espaço icónico da cidade, que temos vindo a revitalizar com uma estratégia própria ao longo dos últimos anos. É com grande satisfação que vemos o Mercado despertar o interesse de gente jovem e de projectos novos e ambiciosos, que valorizam o mais importante, ou seja, a identidade deste espaço, os comerciantes que estão na sua génese e, claro, a indiscutível qualidade dos produtos locais.

O projecto decorre em quatro sábados, com o apoio de quatro jovens 'chefs' que se distinguem pelo seu percurso. A iniciativa começou ontem (dia 24 de Julho) com Maurício Faria e prossegue na próxima semana com Luísa Freitas (31 de julho); seguem-se Filipe Janeiro (7 de Agosto) e Sandra Cardoso (14 de Agosto).

O conceito é simples: nos dias identificados, os visitantes do mercado são convidados a comprar no local os produtos previamente seleccionados em cada semana (este sábado os produtos eram pêssego, beterraba e couve) e, depois, a levá-los à 'Cozinha do Mercado', que fica situada no Terraço do Piso 2, deixando então os 'chefs' convidados confecionarem petiscos gratuitamente.