Piloto Adruzilo Lopes apresenta Fiat Grande Punto R3D

O piloto Adruzilo Lopes apresenta esta terça-feira, 3de Agosto, pelas 18h30, nos Hotéis Dorisol, à Rua da Casa Branca, no Funchal, o Fiat Grande Punto R3D, com o qual vai correr nesta edição do Rali Vinho da Madeira, que esta semana vai para a estrada.

Trata-se da 18.ª participação do piloto que já venceu a prova-rainha do desporto automóvel madeirense e que nesta deslocação à Região volta a ter como co-piloto Paulo Silva.

O actual líder do Campeonato Norte de Ralis dispõe de uma viatura a gasóleo, com caixa sequencial e boas suspensões, com a qual deixa claro que se vai empenhar ao máximo e tentar dar o maior espectáculo possível aos muitos amigos e fãs que tem na ilha. Comunicação de Adruzilo Lopes

Sobre Adruzilo Lopes

O piloto estreou-se nos ralis em 1988 com um Toyota Corolla GT.

Passou pelo volante de um Mazda 323 4WD e por um Citroën AX.

Foi sobretudo ao serviço da equipa portuguesa da Peugeot que mais brilhou aos comandos de modelos como o 306 Maxi e 206 WRC sendo campeão nacional em 1997, 1998 e 2001.

Tem estado em actividade tripulando carros bastante díspares, mas dando o seu melhor com todos eles.