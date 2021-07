Autarca do Funchal e Siza Vieira trocam impressões sobre trabalhos e projectos

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, reuniu-se esta tarde, nos Paços do Concelho do Funchal, com o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, que se encontra de visita à Região.

O autarca explicou que esta foi "uma oportunidade para revisitar os trabalhos e os projetos que têm sido executados pela CMF, não só no contexto de pandemia, mas também naquele que é o papel dos Municípios no desenvolvimento económico do país, na transição digital, transição climática e no trabalho rumo à sustentabilidade, mostrando o que tem sido desenvolvido pelo Funchal em particular, nomeadamente com os instrumentos financeiros disponíveis no último quadro comunitário de apoio."

"Abordámos, igualmente, várias soluções para dar continuidade a este trabalho, em nome da sustentabilidade, da modernização e da mitigação de vulnerabilidades sociais, com o fomento da equidade e justiça social, onde os Municípios têm, de facto, um papel preponderante. Nesta crise, a CMF tem sido importantíssima para evitar que quer famílias, quer empresas, quer associações, passassem pela pandemia de uma forma ainda mais gravosa, e esse é um trabalho que continua."

Pedro Siza Vieira considerou, por sua vez, que este encontro com a Autarquia do Funchal permitiu "trocar experiências e ver de que forma é que podemos colaborar mais intensamente nesta batalha que temos vindo a enfrentar e que é tão importante para o nosso futuro. Ficou patente o trabalho que se fez nos últimos meses no combate à pandemia no Funchal, no apoio às pessoas e às empresas, ressalvando aquela que deve ser a complementaridade entre autarquias, Governo Regional e Governo da República. Conhecer melhor as diferentes realidades do nosso país é determinante.”