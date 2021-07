Projecto Microceno apresentado a 2 de Agosto na CMF

A 2 de Agosto, pelas 15 horas, realiza-se a apresentação pública do projecto Microceno (expedição científica às Ilhas Selvagens com astronauta), na sala da Assembleia Municipal do Funchal.

Trata-se de uma iniciativa financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), sendo que o projecto Microceno é coordenado por Ana Zélia Miller, da Universidade de Évora.

Este projecto permitiu explorar a microbiologia e mineralogia das grutas vulcânicas terrestres e marinhas das Ilhas Selvagens,

Esta expedição que já terminou conta com a participação de investigadores da Agência Espacial Europeia, de um cosmonauta da Agência Espacial Russa (Roscosmos) e de investigadores de instituições nacionais e internacionais.

A apresentação dos resultados do projecto Microceno contará com a participação de representantes da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) e do cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov da Agência Espacial Russa (Roscosmos), que irá expor a sua experiência na expedição às Selvagens e a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Nesta apresentação pública estarão presentes o presidente da Câmara Municipal do Funchal, a reitora e o vice-reitor da Universidade de Évora, para além dos cientistas envolvidos neste projecto.

No final do evento, será apresentado um pequeno fragmento do documentário que mostra esta extraordinária expedição, e será servido um Madeira de Honra, generosamente oferecido pela Câmara Municipal do Funchal.

Programa

15:00-15:30 – Boas-vindas e Abertura

Moderação: Manuel Biscoito

• Miguel Silva Gouveia, Presidente da Câmara Municipal do Funchal

• Ana Costa Freitas, Reitora da Universidade de Évora

• Ana Z. Miller, Investigadora Responsável do projeto Microceno (Universidade de Évora)

15:30-16:00 – Um pouco de história sobre as Ilhas Selvagens. 50 anos da Reserva Natural.

Moderação: Ana Z. Miller

• Manuel Biscoito, Museu de História Natural do Funchal

• Frank Zino, Ornitólogo e residente na Ilha Selvagem Grande

• Carolina Santos, Divisão de Gestão e Valorização de Áreas Classificadas, IFCN IPRAM

16:00-16:30 – Projeto MICROCENO: Exploração científica multidisciplinar para o estudo dos tubos de lava das Ilhas Selvagens

Moderação: António Candeias e Ana Z. Miller

• Teresa Caldeira, Universidade de Évora – Análises de compostos bioativos com interesse para a indústria farmacêutica.

• Igor Tiago, Universidade de Coimbra – Estudos funcionais de genes envolvidos em processos de biomineralização.

• José María de la Rosa, IRNAS-CSIC – Reconstrução de alterações ambientais em tubos de lava.

• Francesco Sauro & Samuel Payler, Agência Espacial Europeia (ESA) – Geologia e mineralogia em grutas vulcânicas. Preparação para exploração espacial usando análogos de Marte.

• Matteo Massironi, Universidade de Pádua – Desenvolvimento de mapas tridimensionais de grutas vulcânicas e sua implicação em futuras missões espaciais.

16:30-16:40 – Cooperação científica para o projecto Microceno.

• Manuel Wilhelm, Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space).

16:45-17:00 – Experiência na estação espacial internacional (ISS). Exemplo de cooperação internacional para a exploração e o conhecimento.

Moderação: Francesco Sauro

• Sergei Kud-Sverchkov, Cosmonauta da Agência Espacial Russa (Roscosmos)

17:00-17:05 – Vídeo da expedição às Ilhas Selvagens

17:10 – Encerramento

• António Candeias, Vice-Reitor da Universidade de Évora

• Francesco Sauro, Instrutor de astronautas da ESA

• Ana Z. Miller, Investigadora Responsável do projecto Microceno (Universidade de Évora)