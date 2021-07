Miguel Castro acredita que Chega pode eleger dois deputados municipais no Funchal

“Eu não duvido que iremos eleger”, garante Miguel Castro, candidato do Chega à Câmara do Funchal, quando confrontado com os dados do 3.º estudo de opinião DIÁRIO/Eurosondagem, que faz manchete da edição impressa desta quinta-feira.

Ocupando o 3.º lugar na sondagem, o cabeça-de-lista do Chega afirma que “há margem para crescer”.

“Nós queremos ir aos dois deputados, pelo menos. Podemos não ganhar a câmara, mas, não ganhando a câmara, podemos ir o mais longe possível pelo bem dos funchalenses” Miguel Castro, cabeça-de-lista do Chega

Justifica ainda os resultados obtidos com a “pressão política” e o “receio de falar” a que estão sujeitos os eleitores do Chega.