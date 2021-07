Miguel Silva Gouveia recebeu participantes do projeto europeu ACE

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelos vereadores Rúben Abreu e Dina Letra, recebeu, nos Paços do Concelho, os 12 participantes do projetco europeu 'ACE (Acceptance, Citizenship and Equality)'.

Este projecto teve início em Outubro de 2018 e tem parceria com escolas do País de Gales, Alemanha, Espanha, e em Portugal com a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho, no Funchal. Com uma duração de 3 anos, a iniciativa está dividida em blocos semestrais com o intuito de discutir e tratar assuntos relacionados com os valores da cidadania.

Miguel Silva Gouveia sublinhou a importância da visita do grupo ao Funchal o que representa “uma forma destas pessoas trabalharem de forma consciente e conjunta para a cidadania, contribuindo para a formação de pessoas responsáveis e informadas, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres, através do diálogo e do respeito pela comunidade onde estão inseridos.”

O Projecto ACE (Acceptance, Citizenship and Equality) contempla reuniões internacionais de trabalho nos diversos países e também a mobilidade de alunos entre as regiões envolvidas, sendo que, no Funchal, esta iniciativa está no terreno durante este mês, nomeadamente entre os dias 25 e 30 de Julho.

“Todos os projetos europeus que promovem a mobilidade, a inclusão, e a cooperação entre os povos são sempre uma mais-valia, tanto para os participantes, como para os locais que visitam e onde acabam por derramar um pouco dos seus conhecimentos e das suas culturas. Nesse sentido, é sempre uma honra para o Funchal abrir as portas da cidade para os receber”, concluiu o presidente.